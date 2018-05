Explozie in Londra: 30 de persoane au fost ranite (Video)

Earlier this evening we provided a mega response team to a major incident as a result of a fire explosion, alongside @Ldn_Ambulance @LAS_HART & @lfbhackney, Multiple patients were treated. pic.twitter.com/I7q0GQ14Z8 - Hatzola (@Hatzola) 2 mai 2018

Conform primelor informatii, explozia ar fi fost cauzata de telefoane mobile si s-a produs in timpul festivalului evreiesc Lag BaOme, informeaza Reuters Potrivit unor martori, explozia s-a produs dupa ce mai multe telefoane mobile au fost aruncate in foc. Unii martori au spus ca insusi rabinul ar fi dat foc unui telefon ca un avertisment ca smartphone-urile reprezinta ceva rau, conform The Sun Intr-un clip aparut pe Internet se poate observa cum sute de oameni cantau si se distrau la festival, iar la un moment dat a avut loc o explozie. Flacarile au ajuns imediat la cei care se aflau aproape de foc.In total au fost afectate 30 de persoane, din care 10 au suferit arsuri, iar 20 s-au ranit in timp ce incercau sa fuga din zona producerii exploziei.A.G.