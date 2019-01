Foarte putini britanici sustin planul Theresei May privind Brexitul

Ziare.

com

Intrebati daca sunt increzatori ca May are un acord bun, 59% nu au fost de acord, 21% nu stiu si doar 18% au fost de acord.Este cel mai scazut nivel inregistrat vreodata de cand opiniile despre negocierile privind Brexitul sunt monitorizate.La sondaj, care este efectuat in fiecare luna de la sfarsitul lui 2016, au participat 2000 de persoane din Marea Britanie.Vineri, un sondaj YouGov a aratat ca majoritatea membrilor Partidului Conservator, condus de premierul britanic Theresa May, se opun acordului privind Brexitul.Sondajul la care au participat 1.215 membri ai Partidului Conservator a relevat ca 59% dintre ei se opun acordului, iar 38% sunt in favoarea sa.Peste jumatate dintre cei chestionati au afirmat ca nu considera ca acordul respecta rezultatul referendumului din 2016 prin care britanicii au votat iesirea din UE.May cauta asigurari de la UE privind asa-numita solutie de rezerva ("backstop") pentru Irlanda, o polita de asigurare pentru a evita o granita stricta intre Irlanda de Nord si Irlanda.Aceasta solutie de rezerva, care ar implica ramanerea Marii Britanii in uniunea vamala a UE pentru o perioada nedeterminata, a dus la pierderea sustinerii a zeci de parlamentari conservatori si a DUP, partidul nord-irlandez care se afla in coalitie cu Partidul Conservator.ani. Joaca la cacealma cu cel mai negru scenariu