Fostul spion rus Serghei Skripal si fiica sa ar putea incepe o viata noua, cu identitati secrete, in Statele Unite

Conform acestui ziar, citat de Reuters, oficiali de la agentia de informatii MI6 au avut discutii cu omologii lor din CIA privind mutarea celor doi, care au fost otraviti luna trecuta in orasul englez Salisbury."Li se vor oferi noi identitati", a declarat o sursa neidentificata, citata de publicatia britanica.The Sunday Times a scris ca, potrivit surselor sale, Marea Britanie ar dori sa le asigure celor doi siguranta, mutand-i intr-una dintre asa-numitele tari "cinci ochi", ce au convenit un parteneriat de partajare de informatii, din care mai fac parte Statele Unite, Canada, Australia si Noua Zeelanda."Locul evident pentru a-i muta este America pentru ca este mai putin probabil ca acestia sa fie ucisi acolo si este mai usor sa fie protejati acolo sub o noua identitate", a explicat o sursa din cadrul serviciilor de securitate familiara cu negocierile, citata de publicatie."Este preferabil ca acestia sa fie mutati intr-una dintre tarile mentionate, deoarece cazul lor va avea importante implicatii de securitate", a adaugat sursa.Foreign Office, ministerul de externe britanic, nu a comentat deocamdata aceste informatii.Relatiile dintre Rusia si Marea Britanie au coborat la cel mai scazut nivel din ultimele decenii dupa ce fostul spion rus si fiica lui au fost gasiti fara constienta pe o banca din Salisbury pe 4 martie.Yulia, cetatean rus, ajunsese in Marea Britanie cu numai o zi inainte de a-si vizita tatal, care locuia in Marea Britanie de sapte ani. Ambii sufera de efectele unei otraviri cu un agent neurotoxic, dar se recupereaza la spital.Marea Britanie a invinuit Rusia de otravirea celor doi, pe care a numit-o tentativa de crima, si a cerut Moscovei sa explice ce s-a intamplat, dar Rusia neaga orice implicare si a sugerat chiar ca Marea Britanie insasi a comis atacul pentru a provoca o isterie anti-rusa.Acest caz a determinat cea mai mare expulzare occidentala de diplomati rusi de la Razboiul Rece, in conditiile in care aliati din Europa, precum si Statele Unite au sustinut punctul de vedere al Londrei ca Moscova fie este responsabila, fie a pierdut controlul substantei folosite pentru otravirea lui Skripal.Moscova a raspuns in oglinda expulzand diplomati occidentali, intreband cum de stie Marea Britanie ca Rusia este responsabila si oferind interpretari opuse, inclusiv cea a unui complot al serviciilor secrete britanice.