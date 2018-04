Fostul spion Skripal se simte mai bine, nu mai este in stare critica

Ziare.

"Sanatatea acestui barbat se imbunatateste si nu mai este in conditie critica", se arata intr-un comunicat al autoritatilor medicale britanice, preluat de agentia rusa Tass.Serghei Skripal, care a fost ranit in atacul neurotoxic din Marea Britanie, atribuit Rusiei, este in continuare internat in spitalul din Salisbury.La 4 martie, Serghei Skripal, fost colonel in cadrul serviciului militar rus de informatii (GRU), si fiica lui de 33 de ani, Iulia, au fost gasiti inconstienti in orasul Salisbury, situat la circa 100 de kilometri vest de Londra. Cei doi ar fi fost atacati cu o substanta neurotoxica. Rusia a respins toate acuzatiile. Iulia Skripal a fost externata recent, dar autoritatile britanice nu au dezvaluit unde este tinuta. Ea a transmis miercuri ca nu are nevoie de asistenta oferita de Ambasada Rusiei la Londra. In urma acestui anunt, Rusia a acuzat Marea Britanie ca o retine "cu forta" pe Iulia Skripal.