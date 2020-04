FT: Bilantul deceselor din cauza COVID-19 in Marea Britanie ar fi ajuns la 41.000

Ziare.

Aceasta extrapolare efectuata de cotidianul economic are la baza date difuzate marti de ONS, care iau in calcul mortile din afara spitalelor - spre deosebire de datele prezentate de Ministerul Sanatatii, care nu le include, relateaza Reuters.Potrivit ultimului bilant comunicat marti de autoritatile sanitare, epidemia s-a soldat cu 17.337 de morti in spitalele din Regatul Unit.Acest bilant a crescut cu 828 de decese intr-o zi , anunta marti Ministerul britanic al Sanatatii.Numarul total al contaminarilor a crescut de la 124.743, cate se inregistrau luni, la 129.044.Bilantul mortilor prezentat marti a fost stabilit de autoritati pana luni la ora 16.00 GMT (19.00, ora Romaniei), iar cel al contaminarilor a fost intocmit pe baza datelor care erau disponibile pana marti la ora 8.00 GMT (11.00, ora Romaniei).Insa impactul epidemiei asupra societatii britanice este mai mare decat cel stabilit prin acest bilant, potrivit ONS, care ia in calcul si morti in afara mediului spitalicesc.