Furtuna Dennis a adus cod rosu in Marea Britanie: A plouat intr-o zi cat intr-o luna, iar vantul a batut cu 145 km/h (Video)

Duminica dimineata, aproape 200 de alerte de inundatii au fost declarate intr-o zona care se intinde din Scotia pana in Cornwall. La Aberdaron, in sudul Tarii Galilor, vanturile au suflat cu peste 145 km/h, relateaza AFP.Mai multe sute de zboruri dinspre si spre Marea Britanie au fost tintuite la sol, au anuntat companiile British Airways si EasyJet. Transportul feroviar si-a suspendat liniile in sudul Tarii Galilor, in urma inundatiilor care au afectat caile ferate.Institutul meteorologic britanic (Met Office) a declarat cod rosu de furtuna pentru sudul Tarii Galilor, cel mai ridicat nivel de alerta, ca urmare a ploilor abundente provocate de furtuna Dennis, fiind primul de acest acest gen emis din decembrie 2015.Alerta de cod rosu vizeaza "conditii meteo periculoase", implicand "pericol de moarte", perturbari ale aprovizionarii cu electricitate si daune aduse infrastructurii.La barajul Cray Reservoir, din sudul Tarii Galilor, s-au inregistrat ploi de 132,8 mm intre sambata si duminica dimineata, echivalentul unei intregi luni de precipitatii in aceasta regiune, potrivit Met Office.Dennis loveste Marea Britanie la o saptamana dupa ce furtuna Ciara a provocat haos si a perturbat traficul.Doua corpuri au fost reperate, sambata dimineata, in largul coastei de sud a Marii Britanii, intr-o mare agitata de inceputul furtunii. Nu se stie clar daca circumstantele acestor decese sunt legate de furtuna Dennis.