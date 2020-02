Furtuna Dennis continua sa faca ravagii in Europa: Cinci oameni au murit (Foto&Video)

A few hours ago at Heathrow airport, a pilot showed the world what he is really made of by landing a plane in the midst of Storm Dennis pic.twitter.com/8wlu1jWozH - Sikolia Kisaka (@skisaka) February 16, 2020

?￰゚ヌᄃ #Storm #Dennis has sparked a record number of flood warnings across #England after barreling through the UK and releasing more than a month's worth of rainfall in just 48 hours.pic.twitter.com/Cl71QcJPOJ - ISCResearch (@ISCResearch) February 16, 2020

Luke Pollard, oficial britanic de mediu, a anuntat ca acesta ar fi numarul mortilor si a criticat in termeni duri faptul ca premierul Boris Johnson nu merge sa viziteze zonele afectate de furtuna, arata The Guardian. "Este o rusine ca Boris Johnson a refuzat sa viziteze comunitatile afectate de inundatii si ca Guvernul nu a convocat comitetul Cobra. Asta trebuia facut imediat", a spus Pollard.Pe Internet a devenit viral un video in care un avion aterizeaza in timpul furtunii. In clip se observa cum pilotul reuseste sa aterizeze pe aeroportul Heathrow, desi vantul il afecta puternic. In acelasi timp, sute de zboruri au fost anulate din cauza vantului.Aceasta este a doua furtuna care loveste Marea Britanie in ultimele doua saptamani. Aici au fost transmise peste 230 de alerte de inundatii, iar specialistii avertizeaza ca vor mai urma.Institutul meteorologic britanic (MET) a emis alerta rosie in sudul Tarii Galilor. Tot aici si traficul feroviar a fost intrerupt.A.G.