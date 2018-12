Gardienii de la Turnul Londrei, in greva pentru prima data in ultimii 55 de ani

Ziare.

com

Angajatii organismului care se ocupa de intretinerea palatelor regale (Historic Royal Palaces - HRP), printre care faimosiide la Turnul Londrei sau colegii lor, gardienii de la Palatul Kensinghton, resedinta lui Henry VIII, amplasata mai sus pe malurile Tamisei, au luat decizia de a face greva astfel ca pichete de greva vor fi amplasate in fata ambelor cladiri istorice in ziua de 8 ianuarie 2019, informeaza AFP si Reuters.Angajatii HRP sunt nemultumiti de decizia societatii de a inlocui actualul lor sistem de pensionare cu unul nou, care prevede in principal cotizatii mai mari din partea angajatilor."Cei mai tineri angajati vor pierde multi bani din cauza noului plan de pensii", a declarat unul dintre angajatii HRP.In schimb, conducerea societatii HRP a subliniat ca cele doua palate vor ramane deschise publicului in timpul grevei."Chiar daca respectam in totalitate dreptul membrilor de sindicat de a organiza actiuni sindicale, aceasta greva ne dezamageste si nu ne va schimba decizia", a declarat directorul general de la HRP, John Barnes.Gardieniisunt in serviciul coroanei incepand din secolul al XV-lea, numele lor provenind de la ratia de carne de vita pe care o primeau in fiecare zi. Renumiti pentru uniforma lor rosie,pazesc bijuteriile coroanei si servesc drept ghizi pentru cei care viziteaza Turnul Londrei.