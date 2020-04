Gest minunat facut de un veteran in varsta de 99 de ani: A strans 4 milioane de lire sterline in doar cateva zile (Video)

Ziare.

Britanicul Tom Moore a starnit admiratia a milioane de oameni dupa ce, la varsta de 99 de ani, a inceput sa dea ture ale gradinii sale cu gandul sa obtina bani pentru cadrele medicale din Marea Britanie, scrie CNN Incepand de joia trecuta, el da zilnic 10 ture de gradina si a pornit la drum cu gandul sa stranga 1.000 de lire sterline (1.257 de dolari).Totusi, el a reusit acest lucru in doar 24 de ore de cand a inceput cursa. Oamenii au fost atat de impresionati incat suma donatiilor a trecut, pana la aceasta ora, de 4 milioane de lire sterline, conform The Guardian "Este absolut incredibil, nu? Dar cand te gandesti pentru cine fac asta si ca ei sunt atat de curajosi... Cred ca merita fiecare penny", a afirmat Moore la BBC.Pana in acest moment, Moore a efectuat 80 de ture ale gradinii sale si vrea sa ajunga la 100.Moore a fost inginer civil inainte sa se inscrie in armata britanica in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial.Fiica sa, Hannah Ingram-Moore, a declarat ca veteranul de razboi a facut zilnic exercitii in urma unei inlocuiri partiale a soldului.C.S.