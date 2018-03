Guvernul britanic s-a reunit de urgenta dupa presupusa otravire a unui fost spion rus

Ziare.

Ministrul de Interne, Amber Rudd, va prezida aceasta reuniune interministeriala de criza convocata incepand cu ora 10:45 GMT (12:45 ora Romaniei - n.red.), relateaza AFP.In cadrul reuniunii, se va face bilantul anchetei realizate de politia britanica antiterorista, desi Scotland Yard a declarat ca in acest stadiu nu poate califica incidentul ca fiind terorist.Serghei Skripal, in varsta de 66 de ani, fost agent al serviciilor de informatii militare ruse GRU, a fost gasit inconstient duminica pe o banca dintr-un centru comercial din Salisbury, la circa 140 km de Londra, alaturi de femeia de 33 de ani identificata ulterior ca fiica sa, Iulia Skripal. Cei doi au fost internati in stare critica la un spital din Salisbury si se banuieste ca au fost expusi la o substanta necunoscuta Skripal a ramas in Marea Britanie dupa un "schimb de spioni" cu Rusia, in 2010. Sotia, fiul sau si un frate mai varstnic au decedat in ultimii doi ani, a mai indicat BBC.Ministrul de Externe, Boris Johnson, a declarat, marti, in fata parlamentului britanic, ca incidentul din Salisbury este "ingrijorator" si aduce aminte de moartea lui Aleksandr Litvinenko in 2006."Daca ancheta demonstreaza responsabilitatea unui stat, Guvernul Majestatii Sale va raspunde intr-un mod adecvat si robust", a spus Boris Johnson.La Moscova, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat ca nu are "nicio informatie". "Nimeni nu a cerut inca Moscovei sa participe la ancheta", a spus el, subliniind ca "Moscova este intotdeauna dispusa sa coopereze".