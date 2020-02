Harry si Meghan nu vor mai folosi titlul de "Sussex Royal"

Ziare.

com

S-a convenit ca fundatia celor doi sa nu se mai numeasca Sussex Royal Foundation, iar cererea depusa la Oficiul Britanic de Proprietate Intelectuala a fost retrasa, scrie bbc.com."Ducele si ducesa de Sussex nu intentioneaza sa foloseasca "SussexRoyal" dupa primavara anului 2020. Drept urmare, cererile de marca inregistrata depuse ca masura de protectie, urmandu-se modelul Royal Foundation, au fost retrase", a precizat reprezentantul cuplului.Printul Harry si sotia sa Meghan au solicitat anul trecut la Oficiul Britanic de Proprietate Intelectuala ca numele fundatiei lor, Sussex Royal, sa devina marca inregistrata. Cererea lor de marca inregistrata includea o varietate de bunuri, servicii si activitati, de la carti pana la imbracaminte si campanii educative si caritabile.Printul Harry, al saselea in ordinea succesiunii la tron, si sotia sa Meghan au anuntat la 8 ianuarie ca renunta la obligatiile lor protocolare in cadrul familiei regale. Cei doi au renuntat la alocatia regala si trebuie sa returneze unele cheltuieli publice de care au beneficiat, in special 2,4 milioane de lire sterline (2,8 milioane de dolari), bani cu care a fost renovata resedinta lor din Regatul Unit.Incepand din 31 martie, cei doi nu vor mai reprezenta monarhia.