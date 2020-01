Hugh Grant: Marea Britanie e terminata cu Boris Johnson ca prim-ministru

Ziare.

Artistul este un critic vehement al miscarii Brexit si al politicianului britanic Boris Johnson.Hugh Grant a spus ca rezultatul alegerilor britanice din decembrie e o "catastrofa" iar Marea Britanie e "terminata".Vedeta a fost chestionata intr-un interviu legat de lansarea peliculei "The Gentlemen" despre sustinerea pe care a aratat-o in perioada electorala pentru laburisti si liberal-democrati si daca lucrurile s-au mai linistit in tara sa natala, arata The Independent."Nu, e o catastrofa", a raspuns Grant care a completat "tara e terminata".Prezentatorul Piers Morgan, de la Good Morning Britain a criticat atitudinea actorului: "Hugh Grant e asa dezgustator. Cum indrazneste sa spuna ca Marea Britanie e terminata? Singurul lucru terminat e aroganta lui intepata si credibilitatea ca specialist in politica", a reactionat jurnalistul pe Twitter.Hugh Grant este cunoscut in special pentru rolurile din comedii romantice precum: "Patru nunti si o inmormantare/ Four Weddings And A Funeral" (1994), "Notting Hill" (1999), "Pur si simplu dragoste/ Love Actually" (2003), "Vise americane/ American Dreamz" (2006), precum si cele doua filme din seria "Bridget Jones". El a fost recompensat cu un Glob de Aur, un premiu BAFTA si un Cesar onorific (2006).