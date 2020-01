In linie dreapta pentru Brexit: ce pasi mai sunt de facut

Ziare.

Camera Comunelor, unde liderul conservator dispune de o larga sustinere, a dat unda verde la inceputul lunii ianuarie proiectului de lege privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, prevazuta sa aiba loc la 31 ianuarie.Textul a fost transmis apoi Camerei Lorzilor, care a adoptat luni si marti cinci amendamente, insemnand tot atatea lovituri date guvernului, si care vizau mai ales drepturile cetatenilor Uniunii Europene rezidenti in Marea Britanie sau ale minorilor refugiati neinsotiti.Proiectul de lege a revenit miercuri in Camera Comunelor, care a respins amendamentele, ceea ce inseamna ca textul va intra din nou in dezbatere in Camera Lorzilor.Daca acestia il vor aproba in forma dorita de deputati, textul ar urma sa fie promulgat de regina Elisabeta a II-a, posibil chiar joi.In caz contrar, el va face naveta intre cele doua camere ale parlamentului pana cand una din parti va ceda.Unul din amendamente viza garantarea dreptului de reintregire familiala dupa Brexit pentru minorii refugiati neinsotiti, garantat in interiorul UE, dar abandonat de guvernul britanic.Un altul prevedea, pentru cei 3,6 milioane de cetateni ai UE rezidenti in Marea Britanie, primirea unui document scris care sa le ateste dreptul de sedere dupa Brexit.Camera Lorzilor mai prevazuse ca provinciile Scotia si Tara Galilor sa poata avea un cuvant de spus in negocierile privind viitoarea relatie a Regatului Unit cu Uniunea Europeana.Dupa adoptarea definitiva in Marea Britanie, acordul de Brexit va trebui ratificat de Parlamentul European, pe 29 ianuarie.