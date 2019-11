Inca un barbat a fost inculpat in cazul camionului cu cadavre de langa Londra

Ziare.

com

Intre timp, politia din Vietnam, de unde se considera ca ar fi provenit multe dintre victime, a anuntat ca a arestat doua persoane.Descoperirea cadavrelor intr-un camion intr-un complex industrial a scos in evidenta traficul prin care persoane sarace din Asia, Africa si Orientul Mijlociu se aventureaza in calatorii periculoase spre Occident.Presupusul sofer al camionului a fost deja pus sub inculpare pentru omor din culpa, iar vineri politia a anuntat ca Eamon Harrison, un tanar de 23 de ani din Irlanda de Nord, a fost de asemenea inculpat cu 39 de capete de acuzare de omor din culpa, precum si trafic de persoane si incalcari ale legislatiei privind imigratia.Harrison a fost dus in fata Inaltei Instante din Dublin la inceputul procedurilor de extradare a sa din Irlanda in Marea Britanie. El a fost pus sub arest pana la 11 noiembrie, a spus un purtator de cuvant al instantei.Cadavrele au fost descoperite la primele ore ale zilei de 23 octombrie dupa ce containerul in care se aflau a ajuns in Marea Britanie de la Zeebrugge, in Belgia. Containerul a fost preluat la docul Purfleet, la est de Londra, de un camion care ar fi fost condus de Maurice Robinson, un tanar de 25 de ani din Irlanda de Nord.Victimele au fost descoperite la scurt timp dupa aceea. Politia nu a confirmat cauza exacta a mortii lor. Initial, politia a spus ca victimele ar fi chinezi, dar Vietnamul se teme ca multe dintre ele sunt cetateni vietnamezi.Politia din Vietnam a anuntat ca a arestat doua persoane si a citat alte doua persoane vineri dupa ce a deschis o ancheta penala privind un presupus trafic de fiinte umane.Politia britanica i-a citat de asemenea vineri pe Ronan Hughes, in varsta de 40 de ani, si pe fratele sau Christopher, de 34 de ani, din Armagh, in Irlanda de Nord, spunand ca sunt foarte importanti pentru ancheta. Ei sunt cautati sub suspiciunea de omor din culpa si trafic de persoane.Daniel Stoten, politistul care conduce ancheta, a spus ca politia a vorbit recent la telefon cu Ronan Hughes, dar ca trebuie sa ii chestioneze in persoana pe cei doi frati."Astazi vreau sa fac un apel direct. Ronan si Christopher, predati-va", a spus inspectorul sef Daniel Stoten.Avocatii companiei Global Trailer Rentals, proprietara containerului, a spus ca Ronan Hughes a semnat documentele pentru inchirierea containerului, oferind o adresa care se potrivea cu transportatorul, C Hughes Transport. Christopher Hughes este inregistrat ca director al C Hughes Logistics Ltd, cu sediul la Armagh.