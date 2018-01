Incendiu urias intr-o parcare din Liverpool. Sute de autovehicule au ars complet

Ziare.

com

Potrivit Politiei britanice, incendiul a izbucnit in parcarea Kings Dock, ce are o capacitate totala de 1.600 de locuri, iar toate masinile aflate in parcare au fost distruse.Toate evenimentele care urmau sa se desfasoare in zona au fost anulate.Reprezentantii Serviciilor de Urgenta au precizat ca, in urma investigatiilor preliminarii, incendiul a fost provocat de un scurtcircuit la unul dintre autovehicule.Pompierii ajunsi la fata locului au avut nevoie de sase ore pentru a stinge flacarile.