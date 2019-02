Incertitudinea cu privire la Brexit se prelungeste pana in ultima clipa

Ziare.

Prim-ministrul Regatului Unit a anuntat, duminica, ca saptamana viitoare, cand initial se astepta votul in Camera Comunelor, va trebui sa plece la Sharm el-Sheikh in Egipt, pentru a discuta cu liderii tarilor arabe pe tema Brexitului.May a mai spus ca "Echipa mea se va intoarce marti la Bruxelles. Prin urmare nu vom avea un vot in Parlament saptamana viitoare, dar vom face tot posibilul ca acesta sa aiba loc pe 12 martie. Suntem in continuare in drumul nostru sa asiguram iesirea din UE pe 29 martie, chiar daca data este foarte apropiata.", relateazaData de 12 martie a fost aleasa pentru ca in ziua urmatoare prim-ministrul va sustine traditionalul discurs de primavara despre starea natiunii.Exista membrii ai cabinetului, precum Amber Rudd, ministrul muncii si pensiilor, David Gauke, ministrul justitiei si Greg Clark, ministrul pentru afaceri, care au declarat deja ca o vor sfida public pe May, sustinand amanarea Brexitului prin extinderea articolului 50, in cazul in care pana la mijlocul lunii martie, planul guvernului nu va fi votat in Parlament.May a reactionat la aceste vesti."In guvern pot exista diverse opinii cu privire la acordul cu Europa. Insa guvernul in ansamblu lucreaza pentru a ne asigura ca vom parasi Uniunea Europeana cu un acord. Cei care vorbesc de extinderea articolului 50 o fac de parca asta ar rezolva cumva lucrurile, ceea ce nu este adevarat. Pur si simplu ar fi vorba de o amanare, ori trebuie totusi sa vina momentul in care sa ne asumam o decizie."La insistentele jurnalistilor cu privire la ce se va intampla daca votul in Parlament va fi, din nou, unul negativ, May a raspuns:"De ce toata lumea vrea sa stie ce ar fi daca un lucru se va intampla, si apoi daca altul se va intampla, si tot asa? Nu are sens, trebuie sa ne concentram pe ce facem acum, pe acordul cu UE care va trebui sa treaca de Parlament, astfel incat sa parasim fara probleme Uniunea pe 29 martie"