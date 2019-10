Inchisoare pe viata pentru un barbat care a intrat cu masina in trecatori si politisti, la Londra

Ziare.

In varsta de 30 de ani, Salih Khater a intrat cu viteza cu un Ford Fiesta argintiu in 14 biciclisti la o trecere de pietoni, dupa care a virat spre o banda de securitate si spre doi politisti.Agentii de politie au sarit din fata masinii, care avea o viteza de peste 50 de kilometri pe ora si care s-a izbit apoi de barierele din fata parlamentului.Khater a sustinut ca a fost vorba de un accident, dar un judecator de la Curtea Penala Centrala a stabilit ca fapta a avut o "legatura terorista" si l-au condamnat la inchisoare pe viata, cu o perioada minima de ispasire a pedepsei de 15 ani."Sunt multumit cu sentinta de astazi si ca un individ extrem de periculos se va afla dupa gratii pentru o perioada considerabila", a spus Richard Smith, seful Comandamentului Antiterorism al Politiei Metropolitane."Este vorba de un om care si-a folosit masina ca arma in incercarea de a omori cat mai multe persoane posibil, raspandind teama si teroare. Opinia noastra este ca atacul a fost comis in scop terorist, iar sentinta confirma asta", a adaugat el.Conform politiei, Khater a actionat singur, calatorind spre capitala din Birmingham, in centrul Angliei, la primele ore ale diminetii atacului. Dupa ce a cercetat zona, a trecut de patru ori cu masina in jurul pietei de langa parlament, iar apoi a intrat pe contrasens.El a lovit mai intai o persoana care facea jogging, dupa care a intrat in biciclisti. Sase persoane au fost ranite.A accelerat apoi spre politisti si a fost arestat imediat de agenti inarmati dupa ce s-a izbit cu masina in bariere.Incidentul din luna august a anului trecut a fost al doilea atac terorist de la parlament in mai putin de 18 luni.In martie 2017, Khalid Masood, in varsta de 52 de ani, a omorat patru persoane in apropiere de Podul Westminster si a injunghiat mortal un politist neinarmat in apropierea parlamentului, dupa care a fost impuscat mortal.