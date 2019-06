Indiferent cine va fi urmatorul premier al Marii Britanii, nimic nu mai schimba acordul pentru Brexit (Comisia Europeana)

Ziare.

Dupa ce a fost intrebat cu privire la promisiunea lui Boris Johnson, favorit sa fie viitorul premier, de a nu plati "factura" divortului intre UE si Marea Britanie daca nu se va schimba acordul, purtatorul de cuvant al Comisiei a afirmat:"Toata lumea stie care este acordul. Acest acord a fost aprobat de toate statele membre si alegerea unui nou prim-ministru nu va schimba acest lucru". Theresa May a demisionat oficial vineri din functia de lider al Partidului Conservator si, implicit, din cea de prim-ministru, ca urmare a esecului ei de a convinge Camera Comunelor sa accepte acordul privind Brexitul pe care l-a convenit cu Bruxelles-ul, ceea ce a condus la amanarea retragerii Regatului Unit din UE pana pe 31 octombrie.Ea va ramane in functie pana la alegerea succesorului sau, asteptata in a doua parte a lunii iulie.Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson, principalul candidat la succesiunea Theresei May in functia de premier, a asigurat ca va refuza sa achite "factura de divort" a Marii Britanii catre Uniunea Europeana, in valoare de 39 de miliarde de lire sterline, daca aceasta din urma nu va accepta conditii mai bune privind retragerea britanica.