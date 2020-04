Intr-un oras din Anglia, cumparaturile sunt livrate oamenilor de catre roboti

Ziare.

com

Robotii, care ajung la nivelul genunchilor unei persoane si au forma unor cutii din plastic instalate pe sase roti, sunt o prezenta familiara in orasul unde livreaza cumparaturi la domiciliu de peste doi ani.Dar, de cand guvernul a impus masuri stricte de distantare sociala, pe 23 martie, dispozitivele au fost mai solicitate ca oricand, livrand gratuit pentru angajatii Serviciului National de Sanatate (National Health Service - NHS), iar cererea a crescut tot mai mult din partea publicului larg."In prezent oferim livrari gratuite tuturor angajatilor NHS din comunitatea noastra. Dorim sa le facem viata mai usoara acestor oameni, in aceste timpuri foarte, foarte stresante", a spus Henry Harris-Burland, de la compania Starship, care produse robotii."Multi dintre ei...lucreaza 80 de ore pe saptamana si nu au timp sa mearga la magazin, asa ca folosesc robotii pentru cumparaturi. Sunem onorati ca putem fi parte a acestei solutii", a spus Harris-Burland.Robotii au o antena cu un stegulet in varf, pentru a fi mai usor de observat cand circula. Sunt suficient de mari pentru a transporta cateva sacose de cumparaturi, precum si un bax de sticle.In ultimele trei saptamani, Starship si-a dublat flota de roboti pentru livrari din Milton Keynes la 70. Harris-Burland a precizat ca robotii au efectuat 100.000 de librari autonome in oras."Multi locuitori ne-au contactat online, cerandu-ne sa facem livrari in cartierul lor", a mai spus Harris-Burland.