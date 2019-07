Ipoteza socanta in cazul unui cadavru gasit la Londra: Ar fi cazut din avion!

Ziare.

Politia incearca sa identifice cadavrul descoperit duminica dupa-amiaza la o adresa rezidentiala din Clapham, conform DPA."In acest stadiu, politia crede ca barbatul era un pasager clandestin care a cazut de pe trenul de aterizare al unei curse Kenya Airways care zbura spre aeroportul Heathrow", a comunicat politia londoneza."Un rucsac, apa si ceva mancare au fost descoperite in compartimentul trenului de aterizare imediat dupa ce avionul a aterizat pe aeroport", a mentionat politia.Agentia Press Association (PA) a citat un vecin potrivit caruia corpul "a aterizat la un metru distanta" de un barbat care statea la plaja in curtea din spate a casei."Am auzit un 'poc', am urcat la etaj sa ma uit pe fereastra", a povestit vecinul. " (Cadavrul) era complet imbracat. M-am uitat mai bine si am vazut sange peste tot, pe gardul gradinii", a continuat el."Capul lui nu arata bine. Mi-am dat seama imediat ca a cazut", a mai spus vecinul, potrivit caruia o persoana care urmarea avionul a vazut caderea.Conform politiei, decesul nu este considerat unul suspect, o ancheta urmand sa stabileasca "toate circumstantele" in care s-a produs incidentul.In 2015, un cadavru a fost gasit pe acoperisul unei cladiri de birouri din sud-vestul Londrei. Se crede ca trupul era al unui pasager clandestin cazut dintr-un avion al British Airways venind din Africa de Sud.