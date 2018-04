Iulia Skripal, fiica fostului spion rus otravit la Londra, a fost externata

Ziare.

com

Femeia in varsta de 33 de ani a fost externata luni si dusa intr-un loc sigur, informeaza BBC.Tatal acesteia, Serghei Skripal, va mai ramane in spital o perioada , insa starea lui "se imbunatateste rapid".Vezi si prima declaratie a Iuliei Skripal, dupa ce a iesit din starea critica: Important este ca am supravietuit La 4 martie, Serghei Skripal, fost colonel in cadrul serviciului militar rus de informatii (GRU), si fiica lui de 33 de ani, Iulia, au fost gasiti inconstienti in orasul Salisbury, situat la circa 100 de kilometri vest de Londra. Cei doi ar fi fost atacati cu o substanta neurotoxica. Rusia a respins toate acuzatiile.In total, 21 de persoane au primit ingrijiri medicale dupa ce au inhalat vapori ai substantei folosite in atac.