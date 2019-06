Japonia face apel la Marea Britanie sa evite un Brexit fara acord: Suntem foarte ingrijorati

Ziare.

Kono a declarat ca ii "cunoaste foarte bine" pe Boris Johnson si Jeremy Hunt si ca firmele japoneze sunt "extrem de ingrijorate" privind Brexitul.Kono a mai afirmat ca a facut apel la cei doi candidati sa ofere claritate privind problema Brexitului."De fiecare data cand ne-am intalnit, acesta a fost unul dintre principalele subiecte: Va rog, nu un Brexit fara acord", a declarat el.", a afirmat Kono."Asa ca oricine castiga, oricine devine noul lider al Marii Britanii, sper ca vor lua in considerare aceste companii care opereaza in Marea Britanie si vor avea grija", a adaugat el.Johnson a declarat ca Brexitul va avea loc pe 31 octombrie, "cu acord sau fara" insa el considera ca exista o sansa de "unu la un milion" ca un astfel de scenariu sa aiba loc.Kono a precizat ca Japonia nu doreste intreruperea relatiilor economice cu Marea Britanie."Asa ca am cerut guvernului britanic sa informeze companiile japoneze cu privire la ce sa se astepte, iar lucrurile ar trebui sa se deruleze fara perturbari", a afirmat el.Kono se indoieste ca Marea Britanie ar putea semna un nou acord comercial cu Japonia sau alta natiune inainte de Brexit."Nu cred", a raspuns Kono dupa ce a fost intrebat daca acest lucru ar fi posibil, adaugand ca va existainainte ca un acord sa poata fi stabilit.