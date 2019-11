Jumatate dintre britanici cred ca Regatul Unit ar putea sa nu mai existe peste 10 ani - sondaj

Ziare.

Legaturile intre Anglia, Scotia, Tara Galilor si Irlanda de Nord - componentele actuale ale Regatului Unit - au fost slabite de sondajul pentru retragerea din Uniunea Europeana, din 2016, cand 52% din voturi au fost pentru Brexit, iar 48% impotriva. Rezultatul pentru intreaga tara a fost format din majoritati regionale diferite: scotienii si nord-irlandezii s-au pronuntat pentru ramanerea in UE, iar englezii si galezii pentru iesire.In timp ce pentru Regatul Unit se apropie un nou termen-limita acordat de Bruxelles pentru realizarea Brexit-ului, in Scotia sunt tot mai insistente cererile de organizare a unui nou referendum pentru independenta, iar in Irlanda de Nord, a unui vot privind unirea cu Republica Irlanda, membra a UE.Scotienii au votat impotriva independentei in 2014, in cadrul unui referendum incheiat cu 55% din voturi in favoarea apartenentei la Regatul Unit si 45% contra.In acest context, sondajul Ipsos MORI arata ca 50% dintre cetatenii Regatului cred ca acesta nu va mai exista peste 10 ani; procentajul este in crestere de la 43% in 2014. Doar 29% dintre cei care au raspuns sunt convinsi ca se va mentine si peste un deceniu uniunea conform Tratatului din 1707.Soarta Regatului pare si mai nesigura pe termen scurt: doar 42% dintre britanici considera ca tara lor va mai avea forma actuala peste cinci ani, iar 44% sunt de parere ca nu.Directorul executiv al Ipsos MORI pentru Scotia, Emily Gray, apreciaza ca "publicul britanic este acum mult mai divizat in privinta asteptarilor pentru viitorul Uniunii decat in 2014, cand viitorul Uniunii era dezbatut intens, cu doar trei luni inainte de referendumul pentru independenta Scotiei". "Cu independenta ca falie in dezbaterea electorala din Scotia, rezultatele vor fi ingrijoratoare pentru cei care doresc ca Scotia sa ramana in Uniune, iar cei care fac campanie pentru o Scotie independenta vor spera ca este vorba de o tendinta continua", a explicat ea.Pentru realizarea sondajului, Ipsos MORI a intervievat un esantion de 1001 de adulti in varsta de peste 18 ani, in intreg Regatul Unit, in perioada 25-28 octombrie.