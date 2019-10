Juncker ii raspunde lui Johnson: Propunerea cu privire la Brexit "comporta in continuare cateva puncte problematice"

Ziare.

com

Jean-Claude Juncker a "recunoscut progrese pozitive, mai ales in ceea pe priveste alinierea completa la reglementari a tuturor marfurilor si controlul marfurilor provenind din Marea Britanie ce ar intra in Irlanda de Nord", au anuntat serviciile sale.Insa el a "notat de asemenea ca exista in continuare cateva puncte problematice, care vor necesita o munca suplimentara in viitoarele zile, si anume cu privire la, se arata in acest comunicat.", i-a spus el lui Boris Johnson.Jean-Claudesi-i "va asculta cu atentie punctul de vedere", se precizeaza in comunicat.Negociatorul-sef UE al Brexitului Michel Barnier urmeaza, la randul sau, sa informeze si sa consulte Parlamentul European (PE) si reprezentantii statelor membre UE.", anunta Comisia.Consilierul lui Boris Johnson, David Frost, a sosit la Bruxelles miercuri, unde a participat deja la o reuniune de lucru cu colaboratori ai lui Michel Barnier.