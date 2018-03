Kremlinul neaga implicarea in otravirea fostului spion in Marea Britanie, dar nu accepta limbajul ultimativ al Londrei

Ziare.

"Pozitia Moscovei este binecunoscuta, Londra a primit aceasta pozitie prin intermediul canalelor diplomatice: Moscova nu are nicio legatura cu incidentul care a avut loc in Marea Britanie. Moscova nu va accepta acuzatii absolut nefondate, care nu sunt sustinute de nicio proba, si nu va accepta limbajul ultimatumului", a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Tass.Intrebat daca Rusia nu se teme de riscul izolarii internationale in privinta cazului Skripal, purtatorul de cuvant al presedintiei ruse a spus ca Moscova va raspunde la orice actiune ilegala:"Speram ca bunul simt va prevala si ca alte tari vor analiza daca exista vreo dovada sau nu... si ca reprosurile la adresa Moscovei au o sustinere in fapte.Orice actiune ilegala impotriva unor canale media ruse din Marea Britanie va provoca masuri de raspuns. Vor fi pasii care urmaresc interesele Rusiei in cel mai bun mod".Declaratia vine la cateva ore dupa ce Ambasada Moscovei la Londra a anuntat ca nu va raspunde la ultimatumul Guvernului de la Londra, pana nu primeste mostre din substanta chimica folosita in atacul neurotoxic care l-a vizat pe fostul agent secret.Atacul a fost comis cu o substanta de uz militar, "cel mai probabil" de catre Rusia, a afirmat luni seara premierul Marii Britanii, Theresa May, care a dispus convocarea ambasadorului rus si a amenintat cu o riposta puternica.Potrivit unor surse din cadrul investigatiei, substanta folosita este din gama Noviciok, un agent chimic dezvoltat in laboratoarele sovietice.