Liderul partidului eurofob britanic Ukip a fost demis, din cauza fostei iubite

Determinat sa plece ca urmare a unor remarci rostite de fosta sa prietena despre logodnica printului Harry, "Henry Bolton a fost revocat printr-o decizie democratica a aderentilor", cu 63% din sufragii, a declarat Paul Oakden, lider al Ukip, responsabil cu problemele organizatorice ale partidului.Confruntat deja cu dificultati financiare, Ukip va trebui sa-si inlocuiasca liderul pentru a patra oara in mai putin de doi ani dupa retragerea conducatorului sau istoric Nigel Farage, la putin timp dupa referendumul din 23 iunie 2016, care decisese iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana."Cred ca va fi foarte dificil pentru partid sa supravietuiasca" unei noi batalii pentru conducere, a declarat Henry Bolton in cursul congresului extraordinar.Noi alegeri urmeaza sa fie organizate in urmatoarele 90 de zile. In timpul acestei perioade, eurodeputatul Gerard Batten va asigura interimatul.Ales in septembrie 2017, Henry Bolton a fost vizat de numeroase critici dupa dezvaluirea in presa a unor SMS-uri trimise de fosta sa iubita, Jo Marney, unui prieten. In aceste mesaje, ea aprecia ca Meghan Markle, a carei casatorie cu Harry este prevazuta pentru 19 mai la Windsor, va "pata familia noastra regala".In ianuarie, el fusese deja vizat de un vot de neincredere din partea Comitetului executiv al partidului, dar refuzase sa demisioneze.Bolton daduse asigurari ca a pus capat relatiei sale cu Jo Marney, cu 29 de ani mai tanara decat el, si pentru care el isi parasise sotia. Fotografii care ii arata impreuna fusesera ulterior publicate de tabloidele britanice.Intr-un editorial din Daily Telegraph joi, Nigel Farage deplansese aceasta telenovela. El isi exprimase totusi sprijinul fata de Henry Bolton, estimand ca situatia Ukip se degradase prea mult pentru a se lansa in cautarea unui nou sef."Alternativa pentru partid este sa continue pe calea autodistrugerii, pana la a deveni insignifiant. Este poate prea tarziu pentru a salva Ukip, dar nu se stie niciodata", apreciaza acesta.