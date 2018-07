Londra cere explicatii Moscovei dupa noul incident neurotoxic. Replica nu a intarziat: Cat de proasta ar fi Rusia...

Ziare.

Doua persoane - Charlie Rowley, in varsta de 45 de ani, si Dawn Sturgess, in varsta 44 de ani - au fost expuse unei substante neurotoxice intr-o casa din Amesbury (Whiltshire) si sunt in stare critica.Sajid Javid a confirmat ca substanta toxoca este Noviciok, similara cu cea folosita in atacul produs in martie in Salisbury, care l-a vizat pe fostul agent secret rus Serghei Skripal si pe fiica acestuia, Iulia Skripal. Noul incident este investigat de 100 de agenti pentru combaterea terorismului."Este total inacceptabil ca cetatenii nostri sa fie vizati deliberat ori accidental sau ca strazile noastre, parcurile si orasele sa fie zone pentru aruncarea deseurilor toxice", a declarat Sajid Javid in Camera Comunelor. "A venit momentul ca statul rus sa iasa si sa explice tot ce s-a intamplat", a spus el.Ambasada Rusiei in Olanda a respins vehement acuzatiile Marii Britanii privind implicarea Moscovei in noul incident neurotoxic produs pe teritoriul britanic."Cat de proasta ar fi Rusia in opinia britanicilor incat sa utilizeze din nou asa-numita substanta Noviciok in timpul Campionatului Mondial de Fotbal?", a transmis ambasada rusa din Olanda pe Twitter.Rusia a negat si in trecut orice implicare in atacurile neurotoxice din Marea Britanie, sugerand ca ar fi vorba de o inscenare care sa genereze actuala criza diplomatica de amploare.