Londra: Cine sunt noii ministri din cabinetul Boris Johnson

Sajid Javid este prima nominalizare anuntata pentru guvernul lui Boris Johnson, desemnat oficial miercuri premier al Marii Britanii de regina Elisabeta a II-a, scrie Reuters.Ministru de interne al Theresei May, el il inlocuieste in functie pe Philip Hammond, care a demisionat chiar inainte de venirea la putere a lui Boris Johnson, pentru a-si exprima opozitia fata de scenariul unei iesiri fara acord din Uniunea Europeana, luat in calcul de noul premier.Dominic Raab, in varsta de 45 de ani, a demisionat anul trecut din guvernul Theresei May pentru a-si exprima opozitia fata de strategia sa privind Brexitul, pe care o considera prea concilianta fata de UE.El il inlocuieste in functie pe Jeremy Hunt, rivalul lui Boris Johnson in cursa din cadrul Partidului Conservator pentru inlocuirea Theresei May, care a fost indepartat din acest post.