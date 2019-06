Londra considera posibila o noua relatie cu Moscova doar daca Rusia "isi schimba comportamentul"

Ziare.

"Este clar ca modelul comportamentului Rusiei - de agresiune si destabilizare - ii submineaza pretentiile de a constitui un partener international responsabil", a declarat purtatorul de cuvant, citat de AFP.Londra va continua, insa, sa discute cu Moscova in probleme de securitate internationala, intrucat "este in interesul Regatului Unit", a adaugat acesta."Insa premierul a semnalat cu mai multe ocazii sa vom putea avea alta relatie doar daca Rusia isi schimba comportamentul", a subliniat el.Putin a indemnat joi, intr-o intalnire cu reprezentantiai agentiilor de presa la Forumul Economic International de la Sankt Petersburg, "sa se intoarca pagina legata de spioni" in relatiile cu Londra, afectate de mai multe scandaluri, intre care si cel al otravirii, in martie 2018 , a fostului colonel GRU Serghei Skripal si a fiicei acestuia, Iulia, la Salisbury, care s-au aflat saptamani de zile in coma inainte sa-si revina. Londra a acuzat Moscova de otravirea celor doi cu un agent neurotoxic, novicioc, acuzatii dezmintite de rusi."Trebuie, intr-un sfarsit, sa se intoarca aceasta pagina legata de spioni si atacuri", a indemnat liderul de la Kremlin in aceasta intalnire."Interese in sferele economice si sociale si in securitatea globala sunt mai importante decat jocuri cu spioni", a subliniat el.Putin a pledat ca Moscova si Londra "sa lase deoparte aceste bagatele si sa faca afaceri".El s-a aratat conciliant in mai multe dosare internationale, mai ales cu europenii, dand asigurari ca nu e "o problema" ca nu a fost invitat la ceremoniile aniversarii a 75 de ani de la Debarcare.El a ramas, din contra, ferm in criticile sale la adresa Statelor unite, care boicoteaza forumul, cu privire la Venezuela sau la dezarmare, avertizand ca Rusia este pregatita sa lase sa expire, in 2021, Tratatul nuclear START.Rusia are mare nevoie de bani privati pentru a atinge obiectivele afisate de Vladimir Putin la inceputul celui de-al patrulea mandat al sau, cu "proiecte nationale" ambitioase, despre a caror finantare este vorba, in pofida atmosferei tensionate in afaceri.