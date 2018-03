Londra isi avertizeaza cetatenii care vor sa se duca in Rusia cu privire la riscul unor reactii ostile "antibritanice"

Ziare.

"Din cauza tensiunilor politice sporite intre Regatul Unit si Rusia, trebuie sa fiti constienti de posibilitatea unor sentimente antibritanice si hartuire in acest moment", scrie ministerul, care si-a schimbat miercuri sfaturile de calatorie pe site, relateaza AFP."Sunteti sfatuiti sa ramaneti vigilenti, sa evitati orice manifestatie si sa evitati sa comentati in mod public ultimele evolutii politice", recomanda Foreign Office.Amintim ca Serghei Skripal, in varsta de 66 de ani, si fiica sa Iulia, in varsta de 33 de ani, au fost gasiti inconstienti pe 4 martie pe o banca, la Salisbury, in sudul Angliei, unde locuia fostul spion.Fostul spion si fiica sa au fost otraviti cu un agent neurotoxic, o substanta chimica ce actioneaza asupra sistemului nervos si care poate duce chiar la deces.