Londra isi retrage in cateva zile diplomatii de la reuniunile decizionale ale UE

Potrivit unor oficiali britanici aceasta decizie are obiectivul sa "elibereze" diplomatia britanica din afacerile europene, asa cum a promis noul premier Boris Johnson in primul discurs pe care l-a sustinut in Camera Comunelor.Aproximativse afla la reprezentanta permanenta britanica la Bruxelles, care fac lobby in favoarea intereselor britanice in timpul redactarii documentelor de pozitie si reglementarilor europene.Insa critici denunta faptul ca aceasta masura - simbolica - doarReuniunile grupului de lucru la care diplomati britanici ar urma sa participe alaturi de reprezentantii celorlalte 27 de state membre privescEste neclar cat de ampla urmeaza sa fie retragerea regatului din institutiile Uniunii inainte de 31 octomrbie si daca ministri ori reprezentanti permanenti britanici pe langa UE urmeaza sa participe la reuniunile din septembrie si octombrie.Ministrul britanic de Externe Dominic Raab a anuntat ca el va participa la o reuniune a omologilor sai din Uniune prevazuta la sfarsitul lui august la Helsinki.", denunta eurodeputata britanica Luisa Porritt, vicepresdinta Partidului Liberal- Democrat (Lib-dem)."Un astfel de spectacol dispretuitor ne submineaza locul in lume si va fi tratat ca o lipsa de respect de catre vecinii si aliatii nostri europeni, cu care ar trebui sa cooperam in vederea rezolvarii provocarilor comune", apreciaza ea.", mai spune ea."Sa stai afara in timp ce se discuta interese comune in domeniul securitatii denota slabiciune si micime, nu putere.", continua aceasta.Guvernul Theresei May, departe de a voi sa plece de la Bruxelles, a incercat sa mentina cai de acces la institutiile europene, pentru a influenta evenimentele din afara.In prima sa alocutiune in Camera Comunelor, cand a devenit premier, Johnson a apreciat ca ambele parti ar trebui sa recunoasca "realitatea", si anume ca "participarea nationala (britanica) la Uniunea Euripeana" este pe cale sa se incheie.El aprecia ca sunt "foarte multi oficiali blocati in reuniuni dupa reuniuni la Bruxelles si Luxemburg, cand ar putea mai bine sa-si desfasoare telentul in pregatirea unor noi acorduri comerciale si promovarea unei Mari Britanii cu adevarat mondiale".Regatul nu si-a jucat rolul obisnuit in reuniuni pe tema viitorului UE si nici pe tema bugetului, insa a jucat activ in domenii precum afacerile externe, dupa referendumul in favoarea Brexitului, in 2016.Diplomati europeni isi exprima regretul fata de orice decizie a Guvernului britanic de a parasi prematur institutiile de la Bruxelles, in care diplomatii britanici si-au croit o reputatie solida."Ei", apreciaza un diplomat european. "Acest lucru a scazut in timpul Guvernului lui David Cameron , insa pozitia reprezentantului britanic a fost intotdeauna importanta. Inclusiv in domenii in care regatul nu avea o pozitie nationala puternica, ei aveau idei in vederea solutionarii problemelor", adauga el.Acest proces este in curs", a declarat un purtator de cuvant al Guvernului Johnson.