Londra recomanda ca navele britanice sa evite Stramtoarea Ormuz

"Suntem in continuare profund ingrijorati de actiunile inacceptabile ale Iranului, care reprezinta o provocare clara in ceea ce priveste libertatea internationala de navigatie. Am sfatuit navele britanice sa nu se apropie o perioada de zona respectiva", a declarat o reprezentanta a guvernului.Vineri, Gardienii Revolutiei au anuntat ca au "confiscat" un petrolier britanic, Stena Impero, in Stramtoarea Ormuz. Bastimentul a fost imobilizat de catre Fortele navale ale Gardienilor Revolutiei, din cauza "nerespectarii codului maritim international", "la solicitarea Autoritatii portuare si maritime a provinciei Hormozgan", se arata intr-un comunicat postat pe site-ul Sepahnews.Anuntul confiscarii Stena Impero a intervenit la cateva ore dupa ce Curtea Suprema a Gibraltarului a decis sa prelungeasca cu 30 de zile imobilizarea petrolierului iranian Grace 1.Nava a fost imobilizata la 4 iulie de catre autoritatile din Gibraltar, un teritoriu britanic situat in sudul Spaniei, care-l suspecteaza ca livra petrol brut Siriei, incalcand astfel sanctiuni impuse de Uniunea Europeana (UE) regimului de la Damasc al lui Bashar al-Assad. Teheranul a negat aceasta acuzatie si a denuntat un act de "piraterie" a navei sale, incarcate cu 2,1 milioane de tone de titei.