Londra solicita SUA sa o trimita inapoi, pentru cercetari, pe sotia unui diplomat implicata intr-un accident auto mortal

Potrivit Sky News, suspecta in acest incident care a avut loc la sfarsitul lunii august a invocat imunitatea diplomatica si s-a intors in tara ei."L-am sunat pe ambasadorul SUA pentru a exprima dezamagirea Regatului Unit cu privire la aceasta decizie si pentru a indemna ambasada sa o reconsidere", a declarat ministrul Afacerilor Externe Dominic Raab intr-o declaratie transmisa sambata pentru AFP. El transmite de asemnea "condoleante familiei afectate de acest incident tragic".Harry Dunn, in varsta de 19 ani, a murit in urma unui impact intre motocicleta sa si o masina in apropiere de baza Royal Air Force din Northamptonshire, in Anglia, pe 27 august.Politia locala a confirmat caPolitia "cerceteaza acum toate posibilitatile prin mijloace diplomatice pentru a se asigura ca ancheta va progresa", a declarat Sarah Johnson, comisar al Politiei din Northamptonshire."Nu stim cum sa ne incepem doliul", a spus mama victimei, Charlotte Charles, pentru Sky News. "Nu avem nimic. Nici dreptate. Nu avem nimic pentru a ne usura sufletele, nu stim nici daca ea are macar remuscari".Tatal lui Harry s-a declarat "dezgustat" si "consternat"., a declarat el la televiziune.Intr-o declaratie transmisa Sky news,ca urmare a accidentului care "a implicat un vehicul condus de sotia unui diplomat american care lucreaza in Regatul Unit"."Ambasada este in stransa legatura cu autoritatile britanice pe acest subiect", se precizeaza. Ambasada nu a indicat identitatea persoanelor implicate, dar a confirmat ca