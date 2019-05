Londra, somata de ONU sa restituie argipelagul Chagos Insulei Mauritius: Care este miza

"ULTIMA COLONIE BRITANICA"

Initiata de Mauritius, o rezolutie in acest sens - cu caracter neconstrangator, dar cu o puternica valoare politica -. Sase tari au votat impotriva rezolutiei - inclusiv Statele Unite -, iar alte 56 de tari s-au abtinut.Tarile africane au votat masiv in favoarea rezolutiei, iar europenii au afisat pozitii divergente, impartiti intre sustinerea unui stat membru al Uniunii Europene ( UE ) si respectarea dreptului international., pe principala insula din arhipelag, Diego Garcia.Insula Mauritius si-a obtinut. Regatul Unit a expulzat aproximativ 2.000 de locuitori ai arhipelagului catre Mauritius si Seychelles, pentru a face loc bazei militare. Din 1975, Mauritius si-a multiplicat procedurile judiciare in vederea restituirii Insulelor Chagos."Colonialismul nu poate fi tolerat", a tunat premierul din Mauritius Pravind Jugnauth, exprimandu-siAceasta instanta a stabilit intr-un aviz consultativ, la sfarsitul lui februarie, ca Londra este necesar sa puna capat administrarii Chagos "in cel mai scurt timp".Din cauza ca acest aviz a ramas fara urmare, Maurtius a hotarat sa duca dosarul la Adunarea Generala a ONU, in pofida faptului ca deciziile acesteia nu au o forta internationala, ca cele ale Consiliului de Securitate al ONU.Ambasadoarea britanica la ONU Karen Pierce a subliniat ca acest dosar este o problema bilaterala si a insistat asupra "rolului vital" al bazei militare in securitatea regiunii, "inclusiv a Mauritius".In avizul lor,In 2017, doar 15 tari - inclusiv Regatul Unit si Statele Unite - au votat impotriva unei cereri din partea autortatilor din Mauritius cu privire la sesizarea CIJ.Prinse intre sustinerea lor fata de Londra si necesitatea de a respecta justitia internationala, 65 de tari s-au abtinut, atunci - inclusiv Germania Franta , Canada -, iar alte 94 au votat in favoarea cererii autoritatilor din Mauritius a unui aviz juridic international.Pravind Jugnauth aprecia, in februarie, ca "". El sublinia totodata ca Port Louis nu cere desfiintarea bazei britanico-americane de pe atolul Diego Garcia.Regatul Unit a insistat atunci, cu scopul de a-si justifica o mentinere a controlului, asupra rolului defensiv al acestei baze, care permite apararea lumii de "amenintari teroriste, crima organizata si piraterie".