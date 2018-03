Londra vrea o expertiza independenta OIAC in cazul Skripal

Ziare.

Potrivit Reuters, intr-un articol in Frankfurter Allgemeine, din care au fost publicate fragmente joi, Boris Johnson spune ca Guvernul si politia britanica au luat legatura cu Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) in acest sens."Actionam pentru a le oferi posibilitatea sa ne confirme, sa analizeze intr-un mod independent", scrie ministrul britanic de Externe.Pe de alta parte, un consilier in domeniul securitatii nationale britanice, Mark Sedwill, a declarat in fata reprzentantilor NATO ca atacul care l-a vizat pe fostul dublu agent rus, fostul colonel GRU Seghei Skropal, si pe fiica sa, iulia, cu un agent neurotixic, constituie o problema a tuturor aliatilor.Amintim ca Serghei Skripal, in varsta de 66 de ani, si fiica sa Iulia, in varsta de 33 de ani, au fost gasiti inconstienti pe 4 martie pe o banca , la Salisbury, in sudul Angliei, unde locuia fostul spion.Fostul spion si fiica sa au fost otraviti cu un agent neurotoxic, o substanta chimica ce actioneaza asupra sistemului nervos si care poate duce chiar la deces.