Macron crede ca Acordul pentru Brexit e cel mai bun posibil

"Presedintele si-a reafirmat sustinerea fata de Acordul incheiat la data de 25 noiembrie, considerandu-l cel mai bun posibil pentru ambele parti", a declarat un oficial de la Palatul Elysee.Marea Britanie este programata sa paraseasca Uniunea Europeana in data de 29 martie. Viitorul Acordului negociat de Theresa May cu oficialii Blocului comunitar sta in votul din Parlamentul britanic, unde acesta poate fi respins.De asemenea, exista pericolul organizarii unui nou referendum pe tema Brexit, in care cetatenii ar putea decide amanarea iesirii Marii Britanii din UE.