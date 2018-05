Marea Britanie a fost lovita de "mama tuturor furtunilor": Au fost 20.000 de fulgere, sute de pasageri sunt blocati pe aeroportul Stansted

Sute de pasageri blocati pe aeroportul Stansted

Ziare.

com

Cerul a explodat de lumina si tunete deasupra capitalei si sudului Angliei. Pompierii din Londra au declarat ca au preluat mai mult de 500 de apeluri legate de vreme dupa izbucnirea unei furtuni "extrem de intense", informeaza Press Association, citat de Agerpres.James Brewin a imortalizat momentul in care Big Ben si Westminster (Palatul Parlamentului) au fost iluminate de un fulger, descriind imaginea astfel: "Londra ca in lumina zilei la miezul noptii pentru o fractiune de secunda".Si alti amatori sau profesionisti au postat pe retelele de socializare instantanee cu diverse obiective din Marea Britanie iluminate de fulgere.Western Power Distribution a raportat ca aproape 1.000 de proprietati au ramas fara curent electric in Midlands, majoritatea intreruperilor fiind provocate de fulgere. In aceeasi regiune au fost emise 17 alerte de inundatii.O avertizare de furtuni puternice a Met Office, care acopera o mare parte din Anglia si Tara Galilor, este valabila pana luni.Sute de pasageri au ramas blocati in aeroportul Stansted din apropierea Londrei dupa ce fulgerele au lovit sistemele de alimentare cu combustibil a aeronavelor, oprind astfel decolarea mai multor avioane, scrie BBC, citat de News.ro.Mai multe zboruri au fost anulate sau amanate iar unele dintre avioanele care erau programate sa aterizeze la Stansted au fost redirectionate.Purtatoarea de cuvant a aeroportului a declarat ca inginerii au reparat sistemul dar ca "mai multe zboruri ar putea fi redirectionate, amanate sau anulate"."Ne cerem scuze pentru situatia creata si sfatuim toti pasagerii sa verifice informatiile furnizate de companiile aeriene pentru a fi la curent", a declarat ea.Unii pasageri sunt blocati de mai multe ore in avioane care asteapta sa decoleze, iar altii se afla in salile de asteptare din ce in ce mai aglomerate.