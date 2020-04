Marea Britanie a inregistrat 684 de decese in 24 de ore. Numarul total a ajuns la 3.605

LIVE

Ziare.

com

Se inregistreaza insa o usoara scadere a numarului de decese fata de precedentul bilant.In total, numarul cazurilor confirmate de contaminare cu noul coronavirus a crescut de la 33.718 - cate se inregistrau joi - la 38.168 pana vineri dimineata.De asemenea, in total 173.784 de persoane au fost testate in vederea depistarii virusului - cu 10.000 mai multe intr-o zi.Un imens spital de campanie, realizat in doar noua zile la ExCel, intr-un centru de conferinte la Londra, a fost deschis vineri pentru a prelua acest val de bolnavi de covid-19 care se abate asupra sistemului britanic de sanatate.