Marea Britanie a inregistrat peste 30.000 de morti din cauza coronavirusului

Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat miercuri ca are planuri sa relaxeze unele restrictii pentru combaterea COVID-19 saptamana viitoare , dar a avertizat ca ridicarea masurilor prea devreme ar putea adanci criza economica din Marea Britanie, potrivit DPA."Vrem, daca este posibil, sa ridicam de luni unele dintre aceste masuri", a declarat Johnson in fata parlamentului, confirmand ca va anunta schimbarile dorite intr-un discurs, duminica."Trebuie sa fim siguri ca datele vor sprijini capacitatea noastra de a face acest lucru", a mai spus el.Secretarul de stat Robert Jenrick a mai spus intr-o conferinta de presa de miercuri ca guvernul ar prefera ca intreaga tara sa actioneze unitar in privinta relaxarii masurilor de izolare.El a mai precizat ca guvernul este dispus ca ia in considerare situatii in care ar putea sustine firme individuale a caror activitate a fost afectata de pandemie, potrivit Reuters.In ceea ce priveste redeschiderea scolilor in Marea Britanie, el a vorbit despre o "abordare de planificare in faze, atunci cand va fi momentul potrivit".