Marea Britanie anunta 616 morti de coronavirus in ultimele 24 de ore. Totalul este de 18.738 de decese

LIVE

Ziare.

com

Potrivit Ministerului Sanatatii, 138.078 de persoane au fost testate si diagnosticate pozitiv in tara, una dintre cele mai afectate din Europa, scrie AFP.Bilantul autoritatilor nu ia in calcul azilele unde, potrivit reprezentantilor sectorului, au murit mai multe mii de persoane in varsta.Ministrul Sanatatii a afirmat miercuri ca tara se confrunta cu "varful" epidemiei.Instaurate la 23 martie, masurile de izolare au fost prelungite cu cel putin doua saptamani in Regatul Unit unde premierul Boris Johnson, externat la 12 aprilie, se afla in convalescenta dupa ce a fost afectat de Covid-19.In ciuda presiunii crescute, guvernul nu are in vedere nicio relaxare, contrat altor tari europene.Executivului ii sunt reprosate intarzierea testarilor si lipsa de echipamente de protectie pentru cadrele medicale.