Marea Britanie anunta 828 de noi decese provocate de COVID-19: In total sunt 17.337 de victime

Tara a inregistrat 17.337 de morti in total si 129.044 de contaminari, scrie AFP.Cifrele publicate zilnic de autoritatile sanitare britanice cuprind doar decesele din spitalele cu pacienti diagnosticati pozitiv, o metoda criticata in general, caci ea nu tine cont de decesele din centrele de ingrijire sau la domiciliu.Guvernul premierului conservator Boris Johnson este criticat pentru ca a intarziat sa ia masuri contra pandemiei si a cresterii semnificative a numarului de teste, dar si pentru furnizarea de echipamente de protectie pentru cadrele medicale aflate in prima linie contra maladiei, in ciuda promisiunilor sale repetate.