Marea Britanie ar putea fi obligata sa participe la scrutinul europarlamentar, daca Brexit-ul va fi amanat

"Un stat membru UE are obligatia de a asigura ca cetatenii au reprezentanti in Parlamentul European", a declarat Danuta Hubner in cursul unei dezbateri organizate de Comisia PE pentru Afaceri Constitutionale.Danuta Hubner a atras atentia ca"O astfel de situatie ar fi o incalcare a tratatelor UE si a legislatiei electorale si se poate ajunge in instanta, dar speram ca nu se va intampla acest lucru", a precizat ea.Liderii Uniunii Europene ar accepta prelungirea negocierilor pe tema Brexit doar in anumite conditii, pe termen limitat, a afirmat negociatorul UE, Michel Barnier, subliniind ca Marea Britanie trebuie sa ofere clarificari despre viitoarea relatie bilaterala.Eventuala "prelungire a negocierilor Brexit trebuie aprobata de liderii UE. Vor aproba acest lucru: prima si a doua - de ce si pentru cat timp? A treia - nu vor aparea probleme la organizarea alegerilor europarlamentare in luna mai? Eu inca nu am un raspuns juridic clar la a treia intrebare. Cu toate acestea, este important la procesele democratice din UE sa nu fie afectate", a declarat Michel Barnier pentru publicatiile Luxemburger Wort, Le Monde si Rzeczpospolita."Primele doua intrebari sunt complexe si interconectate: este necesara o majoritate stabila la Londra pentru adoptarea tuturor legilor referitoare la Brexit. Acest lucru necesita timp", a adaugat Barnier. "Eu am impresia ca garantiile privind frontiera irlandeza nu sunt problema centrala. In fond, dezbaterea din Marea Britanie este despre viitorul tarii. Cred ca putem depasi actualele dificultati daca discutam impreuna aceste probleme", a subliniat Barnier, argumentand ca problema frontierei irlandeze este una "paneuropeana".Uniunea Europeana ar putea refuza o eventuala cerere a Marii Britanii de prelungire a negocierilor in virtutea Articolului 50 al Tratatului comunitar, a afirmat Stephen Barclay, ministrul britanic pentru Brexit.Camera Comunelor a respins, saptamana trecuta, proiectul de Acord Brexit negociat de Guvernul Theresa May cu liderii Uniunii Europene, amplicand criza politica. In acest context, se contureaza urmatoarele posibilitati: renegocierea acordului actual, producerea Brexit fara niciun acord privind viitoarea relatie bilaterala, convocarea alegerilor parlamentare anticipate in Marea Britanie, organizarea unui nou referendum privind apartenenta tarii la Uniunea Europeana sau renuntarea la Brexit.