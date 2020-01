Marea Britanie ar putea introduce un sistem de imigratie pe baza de punctaj

Ziare.

com

Ministrul britanic de Interne, Priti Patel, intentioneaza sa isi informeze colegii din Guvernul Boris Johnson ca Marea Britanie trebuie sa implementeze un sistem de imigratie pe baza de puncte pana la sfarsitul acestui an, transmit postul Sky News si publicatia Daily Express.Perioada de tranzitie post-Brexit expira pe 31 decembrie 2020."Trebuie sa producem schimbari, iar companiile trebuie sa fie pregatite pentru oprirea la sfarsitul acestui an a migratiei necontrolate a persoanelor slab calificate. Exista o cerere clara pentru angajati talentati si calificati din intreaga lume si este necesara reducerea numarului imigrantilor slab calificati care vin in Marea Britanie, de aceea situatia trebuie sa inceteze la sfarsitul acestui an", a declarat o sursa citata de publicatia Daily Express.Informatiile au aparut in presa in contextul in care premierul Boris Johnson a propus ca Marea Britanie sa devina "partener voluntar de investitii" in Africa, subliniind ca Guvernul sau va plasa "oamenii inaintea pasapoartelor".