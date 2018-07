Marea Britanie ar putea refuza sa achite factura de Brexit

Ziare.

com

Oficialul britanic a declarat ca Articolul 50 din Tratatul de la Lisabona, in baza caruia Marea Britanie va iesi din UE, prevede necesitatea reglementarii relatiilor viitoare."Articolul 50 prevede, pe masura ce negociem acordul de retragere, ca exista un cadru viitor pentru ca noua noastra relatie sa continue, deci cele doua sunt legate", a declarat Raab pentru cotidianul Sunday Telegraph."Nu poti avea o parte care sa-si indeplineasca bucata sa de intelegere, iar cealalta parte nu (...) Deci, cred ca trebuie sa ne asiguram ca exista un fel de conditionalitate intre cele doua", adaugat ministrul britanic."In mod cert trebuie sa includa aranjamentele pe care le avem la nivel international cu partenerii nostri din UE", a completat Raab.In luna decembrie, prim-ministrul britanic Theresa May a acceptat obligatii restante in valoare de 39 de miliarde de euro.Marea Britanie si UE incearca sa ajunga la un acord pana cel tarziu in luna octombrie pentru a oferi suficient timp Parlamentului de la Londra sa dezbata conditiile acestei intelegeri.