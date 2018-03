Marea Britanie avertizeaza ca va raspunde "corespunzator" daca se dovedeste ca Moscova e implicata in otravirea fostului spion rus

Ziare.

"Sunt multe speculatii in legatura cu incidentul din Salisbury, unde un barbat de 66 de ani, Serghei Skripal, si fiica lui de 33 de ani, Iulia, au fost gasiti inconstienti. Este gresit sa ne pronuntam inainte de investigatie, dar vreau sa asigur Camera Comunelor ca, daca vor exista dovezi privind responsabilitatea unui stat, guvernul va raspunde corespunzator si hotarat.Mai multi membri ai Parlamentului si-au amintit de ecourile mortii lui Alexander Litvinenko din 2006. Le transmis guvernelor din intreaga lume ca nicio tentativa de a lua viata unor persoane nevinovate pe teritoriu britanic nu va scapa nesanctionata sau nepedepsita", a spus Boris Johnson intr-un discurs in Parlamentul britanic.Johnson a catalogat Rusia drept "o forta maligna si perturbatoare", iar Marea Britanie este una dintre fortele din lume care incearca sa contracareze activitatile externe ale Moscovei.De cealalta parte, Rusia neaga orice implicare in acest eveniment. Ambasada Rusiei la Londra a solicitat Ministerului britanic de Externe sa ofere explicatii cu privire la otravirea lui Serghei Skripal, fost colonel in cadrul serviciului militar rus de informatii (GRU)."Autoritatile britanice si agentiile de aplicare a legii trebuie sa intervina imediat si sa informeze ambasada si societatea britanica despre starea reala a situatiei, pentru a pune capat demonizarii Rusiei. In acest sens, ambasada a solicitat explicatii relevante din partea Ministerului de Externe al Marii Britanii.Modul in care situatia este descrisa de mass-media britanice provoaca o ingrijorare serioasa. Presa britanica a lansat rapid o noua faza a campaniei impotriva Rusiei. Din informatiile prezentate in presa, s-ar putea crea impresia ca este vorba despre o actiune planificata din partea serviciilor de securitate din Rusia, care nu corespunde in niciun caz realitatii", se arata intr-un comunicat al ambasadei ruse.Politia britanica nu a reusit sa stabileasca natura substantei toxice descoperite in localitatea Salisbury, situata in provincia Wiltshire, la circa 100 de kilometri vest de Londra.In 2006, Serghei Skripal a fost condamnat la inchisoare in Rusia pentru spionaj in favoarea Marii Britanii. Agentul a fost gasit vinovat de legaturi cu serviciul britanic de informatii externe (MI6). Ulterior, acesta a primit azil in Marea Britanie.