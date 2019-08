Marea Britanie este afectata de o pana majora de curent

Ziare.

Potrivit autoritatilor, intreruperea energiei electrice a fost provocata de o avarie a sistemului de transport al energiei. Traficul feroviar a fost perturbat din aceasta cauza, iar traficul rutier din Londra a fost ingreunat deoarece unele semafoare nu functioneaza.Energia electrica a fost intrerupta la Aeroportul Newcastle timp de aproximativ 15 minute, dar aeroporturile Heathrow, Gatwick si Luton nu au fost afectate."Cunoastem problema intreruperii alimentarii cu energie electrica in anumite parti ale Londrei si in Regiunea Sud-Est", a informat compania de distributie UK Power Network.Compania de cai ferate Network Rail a anuntat ca toate trenurile care se aflau in circulatie la momentul avariei au stationat, iar sistemul de semnalizare a fost repornit. Pasagerii au fost informati ca exista posibilitatea ca trenurile sa inregistreze intarzieri semnificative.Spitalul din Ipswich a anuntat ca a fost afectat de pana de curent si a informat ca generatoarele nu au putut fi pornite.