Tarom a anulat doua curse catre Marea Britanie, grav afectata de furtuna Ciara - MAE a emis o avertizare de calatorie

Tarom a anulat deja doua curse

Unde poti sa suni daca ai nevoie de asistenta

Ziare.

com

Conform prognozelor, sunt asteptate precipitatii si rafale de vant cu viteze de pana la 96 km/ora in interiorul insulei si 128 km/ora in zonele de coasta.Un cod galben de vant a fost anuntat pentru Scotia Irlanda de Nord, nordul Angliei si nordul Tarii Galilor.Din cauza vantului puternic, sunt posibile perturbari ale traficului aerian - intarzieri si anulari de zboruri pe aeroporturile londoneze Heathrow, Gatwick si City. De asemenea, sunt posibile perturbari ale circulatiei rutiere si feroviare din cauza rafalelor de vant puternice si ploilor torentiale. Se recomanda evitarea transportului feroviar duminica.Informatii suplimentare, oferite de Biroul meteorologic britanic, sunt disponibile la adresa web metoffice.gov.uk Doua curse Tarom, cu destinatia Bucuresti - Londra si Londra - Bucuresti, au fost anulate duminica din cauza furtunii, au anuntat reprezentantii companiei de stat intr-un comunicat.Tarom anunta ca in functie de evolutiile meteo este posibil ca si alte curse sa sufere intarzieri sau sa fie anulate. Tarom mai spune ca depune toate eforturile pentru a minimiza disconfortul creat si pentru a reveni la normal cat mai repede posibil."Va multumim pentru intelegere si va reamintim ca prioritatea noastra este sa oferim calatorii sigure", a mai precizat compania.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord: +44 20 7602 7328; +44 20 7602 9833; +44 20 7603 6694; +44 20 7602 5193; +44 20 7603 0572; +44 20 7602 2065; ale Consulatului General la Manchester: +44 (0) 161 236 0478; +44 (0) 161 237 5513; +44 (0) 161 236 9687; +44 (0) 161 236 8995; ale Consulatului General la Edinburgh: +44 (0) 131 524 9491, +44 (0) 131 524 9492, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.Cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta au la dispozitie si telefoanele de permanenta ale Ambasadei Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord: + 44 (0) 77 387 16 335; Consulatului General la Manchester: +44 (0) 75 35 604 342; Consulatului General la Edinburgh: +44 (0) 7951 858 445.MAE recomanda consultarea paginilor de Internet http://londra.mae.ro, http://edinburgh.mae.ro, http://manchester.mae.ro, www.meteoalarm.eu, www.mae.ro si reaminteste ca romanii care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (http://www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie.