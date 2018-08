Marea Britanie interzice vanzarea de energizante copiilor

Ziare.

com

Joi va incepe o consultare privind aceasta decizie, iar guvernul britanic a comunicat ca principala intrebare va fi daca restrictiile sa se aplice pana la varsta de 16 sau de 18 ani, scrie The Guardian.Prim-ministrul britanic Theresa May a declarat aceasta decizie vine in contextul strategiei guvernului pentru a contracara obezitatea in randul copiilor. Ea a adaugat ca este necesara analizarea consumului de bauturi energizante pentru ca "ele sunt vandute la preturi mai mici decat bauturile racoritoare".Principalul motiv pentru interzicerea vanzarii catre copii este nivelul ridicat de cafeina din bauturile energizante, care poate duce la numeroase probleme de sanatate pentru copii, printre care dureri de cap sau stomac, hiperactivitate si probleme cu somnul.De asemenea, energizantele au cantitati mai mari de zahar decat bauturile racoritoare. Conform guvernului britanic, energizantele au cu 60% mai multe calorii si cu 65% mai mult zahar decat bauturile racoritoare iar zaharul este una dintre cauzele principale ale obezitatii.Citeste si Tu stii ce mananci? Rafturile sunt pline de bauturi energizante - cum poti sa afli cat de periculoase sunt. Vor fi interzise pentru minori