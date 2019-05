Marea Britanie participa la alegerile europarlamentare. Votul va avea loc pe 23 mai

Theresa May's unofficial deputy David Lidington confirms UK will hold European elections later this month, as MPs run out of time to agree a #Brexit deal before the vote - but he still hopes UK MEPs "never actually have to take their seats"https://t.co/pqMUFkdggp pic.twitter.com/PI8pryfhad - BBC Politics (@BBCPolitics) 7 May 2019

Theresa May ar fi preferat sa evite acest scenariu, insa negocieri cu opozitia laburista nu au permis, pentru moment, o iesire din impas si nu mai este suficient timp ca acordul retragerii din Uniunea Europeana (UE) sa fie ratificat de Parlament."Este, din nefericire, imposibil sa se incheie aceasta procedura inaintea datei la care urmeaza sa aiba loc alegerile" europene, a declarat Lidington, ministru de stat in Biroul Cabinetului."Noi ne vom dubla eforturile (...) pentru ca termenul, dupa alegeri, sa fie cat mai scurt posibil. In mod ideal ne-ar placea ca noii alesi europeni din Regatul Unit sa nu isi inceapa mandatul in Parlamentul European (PE) ", a adaugat vicepremierul.Sesiunea inaugurala a noului PE va avea loc la inceputul lui iulie.Dupa ce au amanat prima oara data Brexitului de la 29 martie la 12 aprilie, sefii de stat si de guverne din UE au convenit sa-i acorde lui May o amanare "flexibila" a datei divortului pana la 31 octombrie, cu posibilitatea de a parasi Uniunea imediat ce acordul retragerii este ratificat de Parlamentul britanic - dar si cu obligatia de a organiza alegeri europene la 23 mai, daca May nu-si atinge obiectivul pana atunci.Theresa May a esuat in trei randuri sa obtina ratificarea "Withdrawal Agreement" in Camera Comunelor.Pe de alta parte, Guvernul conservator britanic si Opozitia reiau marti seara negocierile cu scopul de a incerca sa iasa din impasul Brexitului in Parlament, relateaza AFP.Acordul incheiat de Theresa May cu Bruxellesul a fost respins in trei randuri la Westminster, ceea ce a condus la amanarea datei iesirii regatului din Uniune, prevazuta initial la 29 martie.Dupa patru saptamani de negocieri intre Guvern si Partidul Laburist, nu s-a inregistrat vreun progres si nu se asteapta progrese nici marti seara.Theresa May le-a spus ministrilor sai ca rezultatul alegerilor municipale de saptamana trecuta - marcate de un recul clar al Partidului Conservator - subliniaza necesitatea iesirii din statu-quo-ul actual."Premierul a spus ca, in absenta unui acord cu Opozitia, alegatorii au vrut sa transmita un mesaj clar. Ei cer ca cele doua partide (conservator si laburist) sa mearga inainte cu Brexitul", a declarat un purtator de cuvant al lui May.Nici conservatorii si nici laburistii nu vor sa participe la alegerile auropene de la sfarsitul lunii, temandu-se de o noua sanctionare.Theresa May l-a invitat duminica pe liderul laburist Jeremy Corbyn sa traga concluziile scorurilor slabe inregistrate de partidele conservator si laburist in alegerile municipale de joi si sa incheie rapid un acord cu privire la Brexit.Formatiunea lui May a pierdut 1.332 de mandate in consiliile municipale.Partidul Laburist a fost si el sanctionat, insa intr-o masura mult mai mica - el a pierdut 81 de mandate.Potrivit site-ului BuzzFeed, Guvernul le-a propus in weekend laburistilor un "aranjament vamal" care sa permita o "aliniere dinamica" a drepturilor muncitorilor britanici si europeni, intr-o incercare de a ajunge la un compromis.Insa surse din cadrul Partidului Laburist au minimalizat importanta acestor propuneri.