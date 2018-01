Marea Britanie rateaza si ultima sansa de a mai ramane in UE: nici Opozitia si nici Puterea nu mai vor inca un referendum

Ziare.

"Nu sprijinim si nu cerem un al doilea referendum; ceea ce solicitam este un vot relevant in parlament", a declarat liderul laburist Jeremy Corbyn, pentru postul de televiziune ITV, citat de Reuters.Pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul, un reprezentant al executivului britanic a anuntat joi ca premierul Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana.In referendumul din iunie 2016 privind oportunitatea iesirii din UE, 51,9% dintre britanici, ceea ce inseamna 17,4 milioane de persoane, s-au pronuntat pentru Brexit, in timp ce 48,1% (16,1 milioane de persoane) au votat pentru ramanerea in interiorul blocului comunitar.